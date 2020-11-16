Все участники летних Игр в Токио будут вакцинированы Источник: Reuters

Все участники летних Олимпийских игр в Токио будут вакцинированы. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Kyodo News.

Вопрос о вакцинации обсуждался в ходе встречи Баха с премьер-министром Японии Есихидэ Суги в Токио.

Позднее на пресс-конференции Бах предположил, что МОК может взять на себя часть расходов по вакцинации участников Олимпиады от COVID-19, если вакцина станет доступной к моменту ее проведения. Вместе с тем он опроверг "слухи", что вакцинация будет требованием для зарубежных гостей Игр-2021.

Тем не менее, детали проведения Олимпиады в Токио не ясны. До сих пор неясно, будут ли допускаться зрители на трибуны. К весне следующего года правительство примет решение, разрешать ли иностранным зрителям посещать игры.

В настоящее время Япония планирует освободить иностранцев, направляющихся на Игры, от 14-дневного карантина, если они из стран или регионов с относительно небольшим количеством случаев заболевания коронавирусом.

Спортсмены и персонал, участвующие в международных соревнованиях или тренировочных сборах в Японии перед играми, также будут освобождены от периода карантина.

На прошлой неделе в Японии был зарегистрирован новый ежедневный рекорд заболеваемости - более 1600 случаев заражения.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Теперь соревнования теперь должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer отчиталась об успешных испытаниях вакцины от COVID-19.