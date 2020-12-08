Скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс попал в программу Олимпийских игр, которые состоятся в Париже в 2024 году.

Решение принял Международный олимпийский комитет. К тому же, значительно была урезана квота на бокс и тяжелую атлетику, так как в этом виде спорта часто случаются допинг-скандалы.

Отмечается, что пребывание тяжелой атлетике в программе Олимпийских игр в Париже 2024 продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК.

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Кроме того, президент МОК рассказал, что все участники летних Олимпийских игр в Токио будут вакцинированы. Детали проведения Олимпиады в Токио не ясны.

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