Олимпийские игры в 2021 году состоятся не смотря на пандемию коронавируса.

Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

По его словам, на соревнованиях предпримут различные контрмеры и изменят основную тему.

Игры пройдут с коронавирусом или без него. Они начнутся 23 июля следующего года. Изначально темой этих Игр должно было стать восстановление Японии после цунами 2011 года. Теперь почти наверняка тема изменится на победу над COVID-19, свет в конце тоннеля.

Отмечается, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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