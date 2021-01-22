Новые акцизы на табачные изделия не принесут доходов в бюджет, а спровоцируют рост контрабанды и подтолкнут компании к сворачиванию инвестиций. Об этом говорится в материале, опубликованном на "РБК-Украина".

Речь идет о законе №466-IX - Верховная Рада приняла его еще в январе 2020. Согласно этому документу, который в народе уже окрестили "законом о налоговом терроре", с 1 января 2021 года акциз на ТИЭНы - IQOS, Glo - вырастает сразу в 4,2 раза или на 320%. Также повысился акциз на сигариллы, которые производит отечественный "Марвел" (Винниковская табачная фабрика). Производство сигарилл примерно на 30% дороже производства простых сигарет, но согласно закону №466-IX ставка акциза на эти изделия выравнивается.

Производители в целом согласились с тем, что акциз должен расти, но предложили повышать ставку постепенно. В профильном комитете Рады признали, что такой беспрецедентный рост акцизов - это перебор. К закону №466 была подготовлена смягчающая поправка. Однако 17 декабря 2020 года народные депутаты провалили принятие этой поправки и дали зеленый свет четырехкратному повышению акциза на ТИЭНы и уравниванию акциза на сигариллы и сигареты.

"Саботаж в стане "слуг" организовала депутат Лада Булах, которая никогда прежде не занималась налоговой политикой", - пишут авторы статьи.

Больше всех от драконовского закона пострадали "Филип Моррис Украина" (IQOS), "Бритиш Американ Тобакко Украина" (Glo) и украинская Винниковская табачная фабрика ("Марвел"). "Филип Моррис Украина" уже сообщила, что вынуждена резко сократить заказ акцизных марок. Только на этом бюджет потеряет сотни миллионов. В компании предупредили, что не исключают остановку инвестиций: порядка 200 млн долл. планировалось вложить в производство ТИЭНов в Украине. Под угрозой уже оказались 50 тысяч рабочих мест. О возможном сокращении рабочих мест говорят и в "Марвел".

Против резкого повышения акциза выступили Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация.

Тем временем теневой рынок сигарет ожидает бурный расцвет, ведь цены на табачную продукцию в Молдове, Беларуси и России теперь будут значительно ниже, чем в Украине. Стики для электронных сигарет пополнят потоки контрабанды через украинскую границу и помогут повысить достаток коррупционерам от таможни. Теневой рынок сигарет ожидает бурный расцвет.