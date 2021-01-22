В СМИ опубликовали размер зарплаты начальника киргизской железной дороги. В сравнении с зарплатой руководителя "Укрзализныци" - Жмака она колоссальная.

Глава правления "Укрзализныци", комментируя размер своей заработной платы, заявил о том, что она значительно меньше той, что получают на таких же должностях в других странах.

На фоне скандала с заработной платой Владимира Жмака, журналисты решили проверить информацию о том, насколько верны эти слова. Как оказалось, его довод вполне обоснован.

Так, например, рейтинговое СМИ Киргизии сообщает, что генеральный директор Государственного предприятия "НК "Кыргыз Темир Жолу" Дашков Василий Анатольевич получает 6 млн сомов (2 млн грн.). Это притом, что население Киргизии составляет порядка 6,5 млн человек, почти в шесть раз меньше, чем в Украине (41,9 млн) человек.

Важно отметить и тот факт, что общая протяженность киргизских железных дорог составляет 424,6 км, а в Украине - 28 тыс. км. Количество сотрудников киргизской железной дороги 5 000 человек, а Владимир Жмак руководит предприятием "Укрзализныци" с почти 266 000 сотрудниками.

Также местные СМИ Киргизии сообщают, что последствия пандемии оказались тяжелыми для "Кыргыз Темир Жолу". Предприятие испытывает жесточайшие финансовые трудности. Тем не менее зарплата руководителю выплачивается исправно, чего не скажешь о других сотрудниках предприятия. Люди вынуждены выходить на митинги, чтобы привлечь внимание общественности к своему положению.

А вот в Украине Владимир Жмак не только своевременно выплачивает зарплаты железнодорожникам, но еще и покрывает старые задолженности, доставшиеся ему от прежних руководителей, и продолжает наращивать показатели по всем видам ж/д перевозок.

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