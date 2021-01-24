На Одещині горіла база відпочинку. Вогонь охопив сім дерев'яних будинків. Рятувальники змушені були добиратися до місця події пішки, бо пожежні машини застрягли в багнюці на під'їзді.

Щоб приборкати вогонь, розгорнули цілу спецоперацію. Шланги з водою тягнули пів кілометра із сусідньої бази відпочинку. Врешті, врятували від вогню 13 будинків. База відпочинку, що зайнялася - недіюча, її закрили ще 10 років тому. В пожежі ніхто не постраждав.