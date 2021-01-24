У Одеській області палала база відпочинку [ Редактировать ]
На Одещині горіла база відпочинку. Вогонь охопив сім дерев'яних будинків. Рятувальники змушені були добиратися до місця події пішки, бо пожежні машини застрягли в багнюці на під'їзді.
Щоб приборкати вогонь, розгорнули цілу спецоперацію. Шланги з водою тягнули пів кілометра із сусідньої бази відпочинку. Врешті, врятували від вогню 13 будинків. База відпочинку, що зайнялася - недіюча, її закрили ще 10 років тому. В пожежі ніхто не постраждав.
по теме
Через закритий аварійний вихід рятувальникам довелося евакуйовувати майже 80 людей за допомогою пожежної драбини - що спричинило пожежу і чи є постраждалі?
У Харкові горів пансіонат для літніх людей. Відомо про більше ніж десять загиблих. Що спричинило трагедію?
15 загиблих та 9 врятованих - у Харкові пожежа в приватному будинку для людей похилого віку
Масштабна пожежа на Прикарпатті - приблизно о 14 годині зайнялося на території підприємства "КАРПАТНАФТОХІМ"
Від іскри загорілась новорічна ялинка, вогонь перекинувся на побутові речі і вже за кілька хвилин весь будинок охопило полум'я - на той момент в оселі були троє дорослих та двоє дітей