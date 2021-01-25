Турецький Хатіко. У місті Трабзон вірний пес майже тиждень чекав свого господаря під дверима лікарні. Джемаля Сентюрка до лікарні забрали "швидкою".

А його чотирилапа подруга Бончук, що в перекладі означає "намистинка", побігла за авто. І потім щодня чатувала біля медзакладу. Родичі кілька разів відвозили її додому, але на ранок собака поверталася.

Працівники лікарні її підгодовували, а господар підбадьорював із вікна палати. Нині Джемаля вже виписали, додому поїхав разом з Намистинкою.

Кемаль Сентюрк, власник собаки: