"Турецький Хатіко" тиждень чекав хазяїна під дверима лікарні [ Редактировать ]
Турецький Хатіко. У місті Трабзон вірний пес майже тиждень чекав свого господаря під дверима лікарні. Джемаля Сентюрка до лікарні забрали "швидкою".
А його чотирилапа подруга Бончук, що в перекладі означає "намистинка", побігла за авто. І потім щодня чатувала біля медзакладу. Родичі кілька разів відвозили її додому, але на ранок собака поверталася.
Працівники лікарні її підгодовували, а господар підбадьорював із вікна палати. Нині Джемаля вже виписали, додому поїхав разом з Намистинкою.
Кемаль Сентюрк, власник собаки:
Вона до мене дуже звикла, і я теж за нею сумую. Кілька разів кликав Бончук з вікна, говорив з нею, аби і їй було веселіше, і мені. Так і одужуєш швидше, і почуваєшся щасливішим. Для мене собака - все одно що близька людина.
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