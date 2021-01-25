Украинский "Псих" подписал контракт с UFC [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
Крупнейшая бойцовская организация мира Ultimate Fighting Championship подписала контракт с украинцем Денисом Бондарем. Об этом сообщает "Сегодня".
Наш боец дебютирует в UFC 6 февраля на турнире Fight Night 184. Бондарь проведет свой первый поединок с американцем Оди Осборном.
29-летний Осборн в UFC провел первый бой год назад: дрался на разогреве поединка Конор Макгрегор - Дональд Серроне. Тогда Оди досрочно проиграл Брайану Келлехеру. Всего у Осборна в ММА 8 побед и 3 поражения.
Денис подробности контракта не разглашает. Говорит, что он стандартный для UFC. Свой дебют в самой престижной организации мира по смешанным единоборствам (ММА) прокомментировал так:
Никаких особых эмоций нет. Я думаю прежде чем радоваться, нужно хорошо выступить и выиграть поединок. Смотрел бои Осборна. Соперник хороший, в UFC плохих не бывает. Туда попадают единицы со всего мира... Из-за локдауна приходилось заниматься в домашних условия. Наедине с тренером или с одним спарринг-партнером. Но ничего, все в таких условиях.
28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC, а также является чемпионом мира 2019 года по ММА среди любителей. На его счету 13 поединков, 12 из которых он выиграл.
Ранее сообщалось, что UFC легализировал марихуану, и курение "травки" больше не считается допингом.
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