Крупнейшая бойцовская организация мира Ultimate Fighting Championship подписала контракт с украинцем Денисом Бондарем. Об этом сообщает "Сегодня".

Наш боец дебютирует в UFC 6 февраля на турнире Fight Night 184. Бондарь проведет свой первый поединок с американцем Оди Осборном.

29-летний Осборн в UFC провел первый бой год назад: дрался на разогреве поединка Конор Макгрегор - Дональд Серроне. Тогда Оди досрочно проиграл Брайану Келлехеру. Всего у Осборна в ММА 8 побед и 3 поражения.

Денис подробности контракта не разглашает. Говорит, что он стандартный для UFC. Свой дебют в самой престижной организации мира по смешанным единоборствам (ММА) прокомментировал так:

Никаких особых эмоций нет. Я думаю прежде чем радоваться, нужно хорошо выступить и выиграть поединок. Смотрел бои Осборна. Соперник хороший, в UFC плохих не бывает. Туда попадают единицы со всего мира... Из-за локдауна приходилось заниматься в домашних условия. Наедине с тренером или с одним спарринг-партнером. Но ничего, все в таких условиях.

28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC, а также является чемпионом мира 2019 года по ММА среди любителей. На его счету 13 поединков, 12 из которых он выиграл.

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