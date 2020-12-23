UFC планирует провести три турнира в январе. Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт.

При этом все турниры пройдут с короткими промежутками - 16-го, 20-го и 23-го января на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Так, появилась информация о том, что:

16 января главным событием вечера станет бой Макса Холлоуэя и Келвина Каттара.

20-го ожидается встреча Леона Эдвардса и Хамзата Чимаева,

23-го января турнир возглавят Конор Макгрегор и Дастин Порье.

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