UFC проведет в январе три турнира [ Редактировать ]
UFC планирует провести три турнира в январе. Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт.
При этом все турниры пройдут с короткими промежутками - 16-го, 20-го и 23-го января на Бойцовском острове в Абу-Даби.
Так, появилась информация о том, что:
- 16 января главным событием вечера станет бой Макса Холлоуэя и Келвина Каттара.
- 20-го ожидается встреча Леона Эдвардса и Хамзата Чимаева,
- 23-го января турнир возглавят Конор Макгрегор и Дастин Порье.
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