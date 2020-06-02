Образовательная онлайн-платформа Coursera с 1 июня открыла бесплатный доступ к своим курсам для студентов колледжей и университетов по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Бесплатно пройти курсы и получать сертификаты смогут действующие студенты и выпускники этого года, имеющие подтвержденные адреса электронной почтой на доменах учебных заведений. Для них открыт доступ к более 3800 курсов, 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации.

Бесплатная запись на курсы открыта до 31 июля, а пройти их необходимо до 30 сентября. После этой даты у слушателей сохранится бесплатный доступ только к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами.

Как сообщает руководство Coursera, данная инициатива направлена на то, чтобы помочь студентам, очное обучение и стажировка которых была прервана из-за пандемии коронавируса.

В конце апреля Coursera открыла бесплатный доступ к своим курсам для людей по всему миру, потерявших работу из-за "коронакризиса".

Американская платформа онлайн-образования Coursera предоставляет как бесплатные, так и платные курсы ($399 в год), но за сертификаты об их прохождении нужно платить.

Как сообщалось ранее, Музей современного искусства Нью-Йорка запускает бесплатные онлайн-курсы.