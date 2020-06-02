Бесплатные онлайн-курсы: где и как получить образование [ Редактировать ]
Образовательная онлайн-платформа Coursera с 1 июня открыла бесплатный доступ к своим курсам для студентов колледжей и университетов по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Бесплатно пройти курсы и получать сертификаты смогут действующие студенты и выпускники этого года, имеющие подтвержденные адреса электронной почтой на доменах учебных заведений. Для них открыт доступ к более 3800 курсов, 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации.
Бесплатная запись на курсы открыта до 31 июля, а пройти их необходимо до 30 сентября. После этой даты у слушателей сохранится бесплатный доступ только к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами.
Как сообщает руководство Coursera, данная инициатива направлена на то, чтобы помочь студентам, очное обучение и стажировка которых была прервана из-за пандемии коронавируса.
В конце апреля Coursera открыла бесплатный доступ к своим курсам для людей по всему миру, потерявших работу из-за "коронакризиса".
Американская платформа онлайн-образования Coursera предоставляет как бесплатные, так и платные курсы ($399 в год), но за сертификаты об их прохождении нужно платить.
Как сообщалось ранее, Музей современного искусства Нью-Йорка запускает бесплатные онлайн-курсы.
по теме
Кембриджський університет переходить на дистанційне навчання
Студенти Кембриджського університету до кампусів повернуться не раніше літа наступного року
Россия заморозила создание аналога "Википедии"
На реализацию проекта "суверенной" онлайн энциклопедии потратили два миллиарда рублей.
Любимый сотрудник: в США собака стала доктором наук
Американский университет присвоил докторскую степень собаке
Вторая попытка удалась — SpaceX запустила корабль Crew Dragon с астронавтами на борту(видео)
SpaceX запустила корабль Crew Dragon с астронавтами на борту
Массовые беспорядки охватили десятки городов США
Столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Народные волнения сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.