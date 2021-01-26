В мире будет профицит мяса. Животноводство нуждается в поддержке государства - Бахматюк [ Редактировать ]
Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов бизнесмен Олег Бахматюк рассказал, как пандемия и мировой экономический кризис приводит к убыточности украинских производителей продукции животноводства и какой должна быть роль государства в преодолении негативных последствий кризиса для отрасли. Сообщают "Українські новини".
Об этом владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" рассказал в интервью "Униан". На вопрос, какое влияние пандемия имеет на аграрную отрасль в целом и какие отрасли страдают больше, бизнесмен отметил, что больше всего пострадали переработчики - производители свинины, мяса птицы, яйца, говядины.
Кроме того, 2020 год был худший по объему собранного урожая за последние 5-7 лет, "потому для аграриев, тех людей, которые работают на земле, год был непростой. Но сейчас за счет мировой инфляции, когда растет спрос на сырье, в первую очередь, со стороны Китая и Азиатского пространства, они могут быть в нуле или даже небольшом плюсе. А вот у переработчиков ситуация гораздо хуже, так как спрос падает, внешние рынки закрываются, возникает потребность в дополнительных инвестициях. Соответственно, производители продукции животноводства вынуждены поднимать цены. Но население ведь не становится богаче. Поэтому переработчики однозначно будут убыточными, возможно, даже дойдет до банкротства", - считает бизнесмен.
По его мнению, в мире будет профицит мяса птицы, свинины, говядины, яиц.
"Если вы посмотрите анализ "Радабанка" - это один из самых сильных аналитиков в аграрном секторе, он предусматривает кризис в направлении птицеводства, производства свинины (в том числе, за счет того, что Китай начал восстанавливать собственное производство свинины, а у них это дотационный вид деятельности). Поэтому надо стараться максимально сохранить те мощности, что у нас остались, - говорит Олег Бахматюк. - Крупный рогатый скот мы уже потеряли. Промышленного производства почти нет, это требует больших капитальных инвестиций и поддержки государства, которая, к сожалению, отсутствует. А это очень плохо, так как уничтожаются возможности создания добавленной стоимости, о которой мы с вами говорили. Поэтому сейчас очень важна роль государства как регулятора, как модератора на внешних рынках".
Перспективными рынками для украинской аграрной продукции бизнесмен считает Ближний Восток и Северную Африку, где Украина уже занимает одну из лидирующих позиций, а также чрезвычайно перспективные азиатские рынки.
"Сейчас, вы знаете, создана свободная экономическая зона между двадцатью крупными государствами - это Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия. Они занимают тридцать процентов мировой экономики, там живет 2,2 миллиарда человек. И, однозначно, эта экономическая зона - будет нашим основным рынком по величине. И это рынок не только сырья, но и экономических возможностей. Какая именно украинская продукция может их заинтересовать? Какие возможности надо использовать нашей стране? Сейчас только зерновая группа, масляная группа и, конечно, руда. В будущем - это мясо курицы, яйцо, свинина, говядина - те продукты, которые сейчас интересуют эти рынки", - заявил бизнесмен.
"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Недавно агрохолдинг заявил о вынужденном закрытии 37 своих предприятий и сокращении 13 000 работников вследствие давления на предприятие со стороны НАБУ.
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