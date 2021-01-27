Чому у МОЗ щодня подають все менші цифри?

Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася. У листопаді нових хворих щодоби було понад 10 тисяч. А останні дні - в рази менше.

Допоміг локдаун чи виробився масовий імунітет? Офіційна статистика не точна, або ж люди просто роблять менше тестів?

На питання "чому у МОЗ щодня подають все менші цифри" - у спеціалістів відповіді різні. Одні кажуть - карантин допоміг зупинити розповсюдження вірусу, інші запевняють - всьому виною недотестованість.

Сергій Кравченко, військовий епідеміолог, голова Національної медичної палати України:

Всемирный банк передал 1 млн. тест-систем. На данный момент использовано на первичном уровне всего лишь 60 тыс. тест-систем.

Заповненість ліжок із критичних майже 60 відсотків восени сьогодні опустився до 30. Хоче і це медики коментують без особливого оптимізму - звертаються до лікарів, кажуть, все рідше.

Сергій Дубров, голова Асоціації анастезіологів України, доктор медичних наук:

Деякі лікарні заповнені від 20-25 відсотків до 30%. А це набагато менше, ніж було на початок, або середину грудня минулого року.

Сергій Кравченко, військовий епідеміолог, голова Національної медичної палати України:

У нас незначительно снизился уровень госпитализации, но среди госпитализированных вырос уровень с тяжелыми формами. Это говорит о поздней обращаемости пациентов и, как правило, они поступают на госпитальный этап в более запущенном состоянии.

Про зменшення завантаженості ліжок кажуть і у Львові. Там, середній показник, як і в столиці, близько 30 відсотків.

Наталія Тімко, в.о.генерального директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Після новорічних свят ми очікували, що впродовж 14 діб буде зростання кількості людей за ознаками ГРЗ, тому що люди зустрічалися між собою. Ми не спостерігаємо бурхливого зростання кількості хворих на COVID-19.

Та якими б не були офіційні цифри МОЗ, лікарі нагадують, що коронавірусна інфекція нікуди не поділася і навіть може вразити людину вдруге.

Наталія Тімко, в.о. генерального директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України: