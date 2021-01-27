У ВООЗ оприлюднили програму першочергової вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
У світі понад пів мільйона нових випадків зараження коронавірусом - найбільше у США, Індії та Бразилії.
У ВООЗ виступили з новою заявою щодо вакцинації. Зокрема, закликали не надавати спортсменам першочергове право на щеплення проти COVID. В організації наголосили: передусім, імунізувати треба медиків і людей літнього віку.
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