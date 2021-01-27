Украинцам запретят пересылать алкоголь [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины намерена запретить пересылку алкоголя в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Соответствующий законопроект №4279 народные депутаты поддержали за основу.
"За" проголосовали 346 парламентариев.
Этот закон предлагает ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики будут подавать соответствующие реестры - временные и дополнительные.
Документ определяет сведения, которые вносятся в такие реестры, устанавливает процедуры и сроки их представления таможенному органу. Закрепляется исключительно письменная форма декларирования товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Базой обложения таможенными платежами товаров, пересылаемых в таких отправлениях в адрес получателей-предприятий, является их суммарная таможенная стоимость.
Документ расширяет перечень товаров, перемещение которых запрещается в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Под запретом в случае принятия закона окажутся алкогольные напитки и/или табачные изделия, пересылаемые в адрес граждан или отправляемые гражданами независимо от стоимости.
Запрещается пересылать в таких отправлениях и товары, запрещенные к перемещению в соответствии с законодательством Украины.
Кроме того, расширяется перечень документов, с помощью которых украинцы могут подтверждать фактурную стоимость товаров с учетом вызовов электронной коммерции.
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