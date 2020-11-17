Служба безопасности Украины в сотрудничестве с налоговиками и таможенниками Великобритании разоблачила контрабанду сигарет на 20 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Нелегальную продукцию обнаружили в одном из частных контейнерных терминалов.

Фото: СБУ

Оперативники СБУ по информации, полученной в том числе от иностранных партнеров, обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда весом почти 16 тонн. Продукция нелегально прибыла в один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского черного рынка стоимость изъятого товара составила почти 20 млн гривен.

Отмечается, что табачная продукция была скрыта под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей. Ведутся следственные действия.

Фото: СБУ

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