МВФ продлила на неделю миссию в Украине [ Редактировать ]
В четверг, 28 января, стало известно, что миссия Международного валютного фонда решила задержаться в Украине. Миссию МВФ продлили еще на 7-10 дней. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
По словам министра, сейчас Украина и МВФ находятся в активной стадии переговоров.
"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продлена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", - сказал он.
Марченко добавил, что последняя встреча украинских властей с миссией МВФ прошла 25-26 января.
"Мы говорили о технических вещах, консолидацию бюджета на 2022 год. Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ", - добавил министр.
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