В четверг, 28 января, стало известно, что миссия Международного валютного фонда решила задержаться в Украине. Миссию МВФ продлили еще на 7-10 дней. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам министра, сейчас Украина и МВФ находятся в активной стадии переговоров.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продлена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", - сказал он.

Марченко добавил, что последняя встреча украинских властей с миссией МВФ прошла 25-26 января.

"Мы говорили о технических вещах, консолидацию бюджета на 2022 год. Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ", - добавил министр.

Ранее МВФ дал прогноз на восстановления мировой экономики.