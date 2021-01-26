Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. По сравнению с октябрем прошлого года прогноз улучшен на 0,3 п.п. Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за январь 2021 года.

Согласно прогнозу, в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,2%.

Как отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат, пересмотр прогноза на 2021 год отражает положительные эффекты начала вакцинации в некоторых странах.

"После серьезной рецессии в 2020 году мы прогнозируем рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и на 4,2% в следующем году. Показатель 2021 года на 0,3 п.п. выше нашего октябрьского прогноза. И это отражает положительный эффект от успеха вакцины, который мы наблюдали к концу прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, которая была предоставлена в некоторых странах. Но это было частично компенсировано возобновлением распространения вируса в нескольких странах и введенными мерами сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность", - сказала Гопинат.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен в получении денег от Международного валютного фонда. Миссия МВФ также оценивает, способна ли Украина выполнять свои обязательства.

Кроме того, Украина за 2021 год отдаст МВФ больше, чем получит. Согласно графику МВФ, первый крупный платеж запланирован на 4 февраля - 143 млн долларов. Следующий платеж будет 12 марта - 428 млн долларов.

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