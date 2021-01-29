По состоянию на пятницу, 29 января, ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Черновицкой, Запорожской и Николаевской областях.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 308,3, Запорожской области - 274,6, в Николаевской области - 268,0.

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 54,1, в Херсонской области - 102,7 и в Днепропетровской области - 118,4.

Указывается, что данные с временно оккупированных АР Крым и города Севастополь отсутствуют.

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