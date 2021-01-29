В Украине резко возросло число зараженных COVID [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 181 новый случай коронавируса. Также были госпитализированы 1916 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших COVID 218 детей и 212 медработников. Больше всего заражений выявили во Львовской области (440), Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях. Также за вчера 128 человек скончались, 11 310 - выздоровели.
Ранее Рада одобрила закон о запуске вакцинации от COVID в Украине.
Также мы писали о том, что Степанов сделал заявление о вакцинации от COVID. Министр здравоохранения заверил, что массовая вакцинация украинцев начнется в феврале.
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