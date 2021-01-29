"В своей стране я не боюсь ничего" - Лукашенко [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко "никого не боится" в своей стране. Он в очередной раз повторил, что готов защищать ее с оружием в руках. Об этом он заявил на встрече со студентами.
По его словам, в Совете Республики не верили, что из-за протестов в Беларуси Лукашенко будет встречаться со студентами.
"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - заявил он.
Он также отметил, что ему не стыдно за свои поступки.
"Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - добавил Лукашенко.
Кроме того, он заявил студентам, что создал государство якобы на "окровавленном куске разрушенной империи".
Ранее сообщалось, что в Беларуси возобновились протесты против Лукашенко. Люди вышли на "акции солидарности" и марши в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраивались в "цепи единства", после чего начались силовые задержания.
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