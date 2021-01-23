В Беларуси, 23 января, возобновились акции протеста против Александра Лукашенко. Люди вышли на "акции солидарности" и марши в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства" после чего начались силовые задержания. Об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram-канале.

По данным СМИ, в Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.

На вуліцы Панамарова ў Менску затрымалі чалавека.



Крыніца: gorodok97 pic.twitter.com/VvBSSxY7XD — Белсат TV (@Belsat_TV) January 23, 2021

По предварительным данным, силовики задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении в Бобруйске.

Ва Уруччы «сілавікі» несліся, як ашалелыя, за хлопцам.



Крыніца: motolkohelp pic.twitter.com/fsLzFKgwh8 — Белсат TV (@Belsat_TV) January 23, 2021

В Гродно задержали трех женщин на Советской улице.

ГУВД Мингорисполкома заявило, что на несанкционированных акция протеста в столице Белоруссии в субботу были задержаны более сотни человек.

Сообщается, что в отношении задержанных - это "наиболее активные лица" - проводится проверка.

Напомним, ранее в Москве жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали во время акции протеста на Пушкинской площади.

Читайте также, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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