В Беларуси возобновились протесты против Лукашенко: более 100 задержанных [ Редактировать ]
В Беларуси, 23 января, возобновились акции протеста против Александра Лукашенко. Люди вышли на "акции солидарности" и марши в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства" после чего начались силовые задержания. Об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram-канале.
По данным СМИ, в Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.
На вуліцы Панамарова ў Менску затрымалі чалавека.— Белсат TV (@Belsat_TV) January 23, 2021
Крыніца: gorodok97 pic.twitter.com/VvBSSxY7XD
По предварительным данным, силовики задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении в Бобруйске.
Ва Уруччы «сілавікі» несліся, як ашалелыя, за хлопцам.— Белсат TV (@Belsat_TV) January 23, 2021
Крыніца: motolkohelp pic.twitter.com/fsLzFKgwh8
В Гродно задержали трех женщин на Советской улице.
ГУВД Мингорисполкома заявило, что на несанкционированных акция протеста в столице Белоруссии в субботу были задержаны более сотни человек.
Сообщается, что в отношении задержанных - это "наиболее активные лица" - проводится проверка.
Напомним, ранее в Москве жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали во время акции протеста на Пушкинской площади.
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