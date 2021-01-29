"Поступил, как сумел": Лукашенко объяснил тайную инаугурацию [ Редактировать ]
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил тайную инаугурацию. Он рассказал, что накануне этого события якобы готовились провокации.
Соответствующее заявление он сделал на встрече со студентами, сообщает tut.by.
Лукашенко отметил, что во время его инаугурации готовились устроить провокацию и бросить "коктейль Молотова" в автобус с депутатами.
"Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - сказал он.
Напомним, шестая инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости 23 сентября 2020 года. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, а на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.
Ранее сообщалось, что в Беларуси возобновились протесты против Лукашенко. Люди вышли на "акции солидарности" и марши в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраивались в "цепи единства", после чего начались силовые задержания.
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