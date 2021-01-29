Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил тайную инаугурацию. Он рассказал, что накануне этого события якобы готовились провокации.

Соответствующее заявление он сделал на встрече со студентами, сообщает tut.by.

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Лукашенко отметил, что во время его инаугурации готовились устроить провокацию и бросить "коктейль Молотова" в автобус с депутатами.

"Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - сказал он.

Напомним, шестая инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости 23 сентября 2020 года. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, а на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.

Ранее сообщалось, что в Беларуси возобновились протесты против Лукашенко. Люди вышли на "акции солидарности" и марши в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраивались в "цепи единства", после чего начались силовые задержания.

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