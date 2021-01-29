В декабре 2020 года начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 28,0 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Такой показатель на 26,7% больше, чем в ноябре, тогда он составлял 22,1 млрд грн.

По данным статистического ведомства, в декабре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд (72,6% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 73,6 млрд грн, что на 7,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 декабря задолженность населения:

за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн ,

, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн ,

, за поставку и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн ,

, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн ,

, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн ,

, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Ранее мы писали о том, в каком случае власти смогут снизить тарифы на горячую воду и теплоснабжение для населения.