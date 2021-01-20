"Получатели субсидий не почувствуют подорожания коммуналки" - Шмыгаль [ Редактировать ]
Получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", - отметил он.
Шмыгаль добавил, что податься на субсидию можно разными способами, в том числе онлайн через сайт Министерства социальной политики.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года все обращения о назначении разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций украинцы должны подавать через "фронт-офисы" территориальной общины.
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