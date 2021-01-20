Получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что податься на субсидию можно разными способами, в том числе онлайн через сайт Министерства социальной политики.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года все обращения о назначении разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций украинцы должны подавать через "фронт-офисы" территориальной общины.