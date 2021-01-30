В Украине за минувшие сутки выявили 4 685 случаев COVID-19. Об этом соообщает Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки:

госпитализировано- 1906 человек;

летальних случаев - 149;

выздоровели - 11317 человек;

провели тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).

За все время пандемии в Украине :

заболели- 1216278 человек;

выздоровели - 1014658 человек;

летальних случаев - 22628;

проведено ПЦР-тестов - 6232960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Динамика коронавируса по регионам:

Киев - 341

Винницкая область - 241

Волынская область - 146

Днепропетровская область - 335

Донецкая область - 170

Житомирская область - 158

Закарпатская область - 245

Запорожская область - 220

Ивано-Франковская область - 412

Киевская область - 325

Кировоградская область - 36

Луганская область - 108

Львовская область - 356

Николаевская область - 84

Одесская область - 174

Полтавская область - 104

Ровенская область - 116

Сумская область - 77

Тернопольская область - 124

Харьковская область - 280

Херсонская область - 52

Хмельницкая область - 123

Черкасская область - 155

Черновицкая область - 186

Черниговская область - 117

Как ранее сообщалось, 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.

Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.