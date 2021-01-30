Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 4 685 случаев COVID-19. Об этом соообщает Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки:
- госпитализировано- 1906 человек;
- летальних случаев - 149;
- выздоровели - 11317 человек;
- провели тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).
За все время пандемии в Украине :
- заболели- 1216278 человек;
- выздоровели - 1014658 человек;
- летальних случаев - 22628;
- проведено ПЦР-тестов - 6232960.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.
Динамика коронавируса по регионам:
- Киев - 341
- Винницкая область - 241
- Волынская область - 146
- Днепропетровская область - 335
- Донецкая область - 170
- Житомирская область - 158
- Закарпатская область - 245
- Запорожская область - 220
- Ивано-Франковская область - 412
- Киевская область - 325
- Кировоградская область - 36
- Луганская область - 108
- Львовская область - 356
- Николаевская область - 84
- Одесская область - 174
- Полтавская область - 104
- Ровенская область - 116
- Сумская область - 77
- Тернопольская область - 124
- Харьковская область - 280
- Херсонская область - 52
- Хмельницкая область - 123
- Черкасская область - 155
- Черновицкая область - 186
- Черниговская область - 117
Как ранее сообщалось, 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.
Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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