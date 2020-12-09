В США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer [ Редактировать ]
В США от коронавируса умерли 6 участников испытаний американо-немецкой вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Об этом говорится в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Трем из участников испытаний было больше 55 лет.
Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем. Так, у одного из них наблюдался атеросклероз и ожирение. После того как ему ввели препарат по прошествию трех дней он умер.
У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца. Он также скончался через 3 дня.
Два пациента из группы плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.
Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация. Также мы писали о том, что ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.
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