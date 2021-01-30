На чемпионате Европы по битлону в польских Душниках-Здруй, 30 января прошла женская гонка преследования. Украину представляли Вита Семеренко и Екатерина Бех. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

Бех продемонстрировала идеальную стрельбы, не сделала ни одного промаха и по сравнению со стартом (29-е место), отыграла 20 позиций и закончила гонку 9-й.

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Вита Семеренко стала 12-й при 10-м стартовом номере, она чисто отстреляв на первых огневых рубежах постепенно поднималась все выше и выше. Но, ключевой стала третья стрельба, когда лидирующая россиянка Куклина сделала 2 промаха, позволив преследователям подтянуться к ней вплотную.

Семеренко могла выйти на промежуточное первое место, но сделала один неточный выстрел, уйдя со стрельбища пятой (+8 секунд), но темп российской спортсменки оказался слишком высоким для Виты и она пришла на 4-й огневой рубеж, уступая уже 14 секунд.

Гонка преследования. Женщины

1. Камила Жук (0+0+0+0) 29:12,7

2. Каролин Эрдаль (1+0+1+1) +13,4

3. Аасне Скреде (0+1+0+2) +16,2

...

9. Екатерина Бех (0+0+0+0) +1:06,7

12. Вита Семеренко (0+0+1+2) +1:19,0

Победу в женской гонке преследований одержала полька Камила Жук.

Стоит отметить, что в пасьюте не стартовали украинки Ирина Петренко и Анастасия Меркушина

Как ранее сообщалось, 21 января в итальянском Антхольце в женской индивидуальной гонке на 15 километров Юлия Джима заняла второе место. 30-летняя киевлянка единственная из 95-ти стартовавших не сделала ни одного промаха на четырех огневых рубежах.