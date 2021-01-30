Без единого промаха: украинка Бех стала 9-й на ЧЕ по биатлону [ Редактировать ]
На чемпионате Европы по битлону в польских Душниках-Здруй, 30 января прошла женская гонка преследования. Украину представляли Вита Семеренко и Екатерина Бех. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Украины.
Бех продемонстрировала идеальную стрельбы, не сделала ни одного промаха и по сравнению со стартом (29-е место), отыграла 20 позиций и закончила гонку 9-й.
Вита Семеренко стала 12-й при 10-м стартовом номере, она чисто отстреляв на первых огневых рубежах постепенно поднималась все выше и выше. Но, ключевой стала третья стрельба, когда лидирующая россиянка Куклина сделала 2 промаха, позволив преследователям подтянуться к ней вплотную.
Семеренко могла выйти на промежуточное первое место, но сделала один неточный выстрел, уйдя со стрельбища пятой (+8 секунд), но темп российской спортсменки оказался слишком высоким для Виты и она пришла на 4-й огневой рубеж, уступая уже 14 секунд.
Гонка преследования. Женщины
1. Камила Жук (0+0+0+0) 29:12,7
2. Каролин Эрдаль (1+0+1+1) +13,4
3. Аасне Скреде (0+1+0+2) +16,2
...
9. Екатерина Бех (0+0+0+0) +1:06,7
12. Вита Семеренко (0+0+1+2) +1:19,0
Победу в женской гонке преследований одержала полька Камила Жук.
Стоит отметить, что в пасьюте не стартовали украинки Ирина Петренко и Анастасия Меркушина
Как ранее сообщалось, 21 января в итальянском Антхольце в женской индивидуальной гонке на 15 километров Юлия Джима заняла второе место. 30-летняя киевлянка единственная из 95-ти стартовавших не сделала ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
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