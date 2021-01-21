Джима принесла Украине первую в сезоне медаль Кубка мира по биатлону Источник: ТАСС

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону сборной Украины удалось завоевать первую медаль сезона 2020/2021. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

21 января в итальянском Антхольце в женской индивидуальной гонке на 15 километров Юлия Джима заняла второе место. 30-летняя киевлянка единственная из 95-ти стартовавших не сделала ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Австрийской биатлонистке Лизе Терезе Хаузер, пришедшей первой, украинка уступила 43,7 секунды. Ее результат - 42 минуты 29,3 секунды, на четырех огневых рубежах она допустила один промах.

Третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+1.04,0; 1), с одним промахом проигравшей Джиме 20 секунд.

Другая наша олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная заняла 16-е место (1 промах, +2.49,6), а Валентина Семеренко с двумя промахами – 28-я (+3.20,8),. Вита Семеренко, которую заявляли в эту гонку, на старт не вышла.

В пятницу, 22 января, в Италии пройдет всего одна гонка - мужская "индивидуалка" на 20 километров.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлия Джима (0+0+0+0) +43,7

3. Анаис Шевалье-Буше (0+0+0+1) +1:04,0

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16. Елена Пидгрушная (0+0+0+1) +2:49,6

28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8

57. Дарья Блашко (1+1+0+1) +5:56,8

DNS Вита Семеренко

Ранее сообщалось, что украинские биатлонисты вошли в шестерку финалистов эстафеты.