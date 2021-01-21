Первая медаль Украины в этом сезоне: Юлия Джима завоевала "серебро" Кубка мира по биатлону [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону сборной Украины удалось завоевать первую медаль сезона 2020/2021. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.
21 января в итальянском Антхольце в женской индивидуальной гонке на 15 километров Юлия Джима заняла второе место. 30-летняя киевлянка единственная из 95-ти стартовавших не сделала ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Австрийской биатлонистке Лизе Терезе Хаузер, пришедшей первой, украинка уступила 43,7 секунды. Ее результат - 42 минуты 29,3 секунды, на четырех огневых рубежах она допустила один промах.
Третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+1.04,0; 1), с одним промахом проигравшей Джиме 20 секунд.
Другая наша олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная заняла 16-е место (1 промах, +2.49,6), а Валентина Семеренко с двумя промахами – 28-я (+3.20,8),. Вита Семеренко, которую заявляли в эту гонку, на старт не вышла.
В пятницу, 22 января, в Италии пройдет всего одна гонка - мужская "индивидуалка" на 20 километров.
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3
2. Юлия Джима (0+0+0+0) +43,7
3. Анаис Шевалье-Буше (0+0+0+1) +1:04,0
...
16. Елена Пидгрушная (0+0+0+1) +2:49,6
28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8
57. Дарья Блашко (1+1+0+1) +5:56,8
DNS Вита Семеренко
Ранее сообщалось, что украинские биатлонисты вошли в шестерку финалистов эстафеты.
по теме
Победил в спринтерской гонке норвежец Йоханнес Бё. Лидер общего зачета Бё пробежал дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды, избежав промахов на двух огневых рубежах
В Австрії триває Кубок світу з гірськолижного спорту. На курорті Кітц-бю-ель сьогодні стартує один із етапів - швидкісний спуск, а 24 січня - супергігантський слалом
В Австрії триває Кубок світу з гірськолижного спорту. На курорті Кітц-бю-Єль сьогодні стартує один із етапів - швидкісний спуск, а 24 січня - супергігантський слалом
Капитан украинской сборной - Дмитрий Пидручный финишировал 20-м в мужском масс-старте в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону
Первое место отошло к сборной Франции