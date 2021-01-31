Футболист получил удар током и лишился ноги (фото) [ Редактировать ]
Нападающему мексиканского клуба третьего дивизиона "Сьервос Чалько" Родриго Алену Куэвасу ампутировали левую ногу после несчастного случая в своем доме.
27-летний футболист получил ожоги третьей степени в результате высоковольтного электрического разряда.
Из-за пандемии коронавируса больницы в столице Мексики были переполнены и Куэвасу пришлось ехать в город Кулиакан, где ему сделали операцию лишь через три дня после инцидента.
"Ни одна из больниц Мехико не могла принять меня, потому что они были заполнены больными с COVID-19. Моя левая нога была раздроблена. Хирург и врачи были честными со мной и моими родителями. Они сказали, что мою ногу пришлось ампутировать, потому что началось распространение инфекции, и если ее не прооперировать, это поставит мою жизнь под угрозу", – написал Куэвас у себя в Facebook.
По словам спортсмена, его родители не хотели этой операции, но он настоял на ампутации, чтобы не рисковать жизнью.
"В тот момент в моей голове пронеслась тысяча мыслей. Я думал, что моя футбольная карьера закончилась, что она была слишком коротка. Я думал о тех напрасных жертвах, на которые я пошел, чтобы стать профессиональным футболистом. Из этой ситуации я вынес большой жизненный урок: чем бы вы не занимались, никогда не ставьте это выше своей жизни", – отметил экс-футболист.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста.
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