Недалеко от города Иршава автомобиль насмерть сбил капитана футбольного клуба "Бужора" Мирослава Мудра.

В миг страшного инцидента спортсмен возвращался домой с тренировки. Пьяный водитель транспортного средства Opel Zifra совершил столкновение с другим автомобилем, после чего выехал на обочину и сбил 3 человек. Двое мужчин получили травмы, их госпитализировали (один находится в тяжелом состоянии).

Отмечается, что правоохранители провели проверку шофера на алкотестере, которая показала, что у того в крови находится 1,4 промилле алкоголя. Виновника отправили в СИЗО, ему грозит до 8 лет лишения свободы. У погибшего осталась дочка, которой нету и года.

Фото: ffz.org.ua

Ранее мы писали, что в ДТП под Киевом погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой. авария произошла в Обуховском районе на автодороге "Киев-Знаменка".

Кроме того, боксер из США Трэвелл Мэзион по прозвищу "Черный волшебник", выступавший в первом среднем весе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

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