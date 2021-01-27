В России жестоко убили 21-летнего футболиста "Иртыша" [ Редактировать ]
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В Омске убили бывшего игрока футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша. 21-летний полузащитник погиб от удара ножом в сердце. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году.
Как сообщает издание "Новый Омск", Дробыш умер от ножевых ранений, полученных в ходе драки. Инцидент произошел в ночь на 27 января, на одной из улиц Омска.
По данным Telegram-канала Life Shot, накануне поздно вечером Дробыш возвращался с приятелем из пивного магазина. Оба были подвыпившие. В переулке на молодых людей напали неизвестные с ножом. Егор скончался на месте, его 22-летний друг сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавших ищет полиция.
Погибший Егор Дробыш с 2016 по 2019 год был лидером дублирующего состава ФК "Иртыш" и одним из лучших бомбардиров команды. Однако закрепиться в "основе" команды из Омска полузащитник не смог. В последние два года Егор играл на любительском уровне, участвуя в соревнованиях по мини-футболу.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста.
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