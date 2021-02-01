В Мьянме военные захватили власть [ Редактировать ]
В Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Такое решение было объявлено после данных о задержании президента страны Вин Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.
В стране наблюдаются неполадки со связью.
1 февраля должно было состояться первое заседание нового состава парламента Мьянмы. По итогам выборов в ноябре 2020 года "Национальная лига за демократию" получила подавляющее большинство голосов.
Военные, которые на протяжении десятилетий руководили страной, заявили о махинациях во время голосования.
В последние дни вооруженные силы начали опровергать сообщения о готовящемся захвате власти.
Сейчас в стране не работают ТВ и радио. По информации очевидцев, что у здания администрации Янгона замечены солдаты и военная техника.
Ранее мы писали о том, что вражеский снайпер убил украинского морпеха на Донбассе. Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Возле этих населенных пунктов были сбиты два вражеских беспилотника типа "квадрокоптер".
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