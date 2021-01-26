Во вторник, 26 января, украинский военный на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Сообщается, что боец был ранен около 19:00 в районе города Попасна. Ему оказали медицинскую помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим "тишины" в районе операции Объединенных сил. Также украинская сторона направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Отметим, что 26 января на Донбассе вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее мы писали о том, что вражеский снайпер убил украинского морпеха на Донбассе. Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Возле этих населенных пунктов были сбиты два вражеских беспилотника типа "квадрокоптер".

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