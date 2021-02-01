Членство в НАТО позволит завершить конфликт на Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметим, что санкциями жизни погибших людей из-за войны не вернуть. Об этом он сказал в интервью программе Axios.

По его словам, было бы правильным, чтобы Украину защищали США и Евросоюз.

Если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней.

Президент добавил, что такая же агрессия, которая сегодня наблюдается со стороны России против Украины, может быть в отношении любой другой страны.

Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит.

Наопмним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден поможет Украине завершить войну на Донбассе. При этом, у него есть вопрос к Байдену относительно членства Украины в НАТО.

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