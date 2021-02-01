Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден поможет Украине завершить войну на Донбассе.При этом, у него есть вопрос к Байдену относительно членства Украины в НАТО. Об этом президент сказал в программе Axios.

Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма.

При этом он добавил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональду Трампу.

Напомним, 13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. "За" проголосовали 232 человека, против - 197. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат.

В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.

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