В понедельник, 1 февраля, жена Петра Порошенко, депутат Киевсовета Марина Порошенко отмечает день рождения - ей исполнилось 59 лет.

Пятый президент Украины трогательно поздравил жену. На своей странице в Instagram он опубликовал два совместных портрета - архивный и современный.

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"Марина, твоя любовь, мудрость, ум, чуткость вдохновляют меня, с тех пор увидел тебя впервые. Ежедневно не устаю благодарить судьбу за то, что ты рядом в самые счастливые и самые тяжелые дни. С днем рождения, любимая. Безгранично люблю...", - написал Порошенко.

Напомним, Петр и Марина Порошенко состоят в браке уже 37 лет. У пары родилось четверо детей и двое внуков. В 2020 году бывшая первая леди (2014-2019) занялась политикой, став депутатом от партии "Европейская солидарность" в Киевском городском совете. Марина Порошенко имеет высшее медицинское образование и работала врачом-кардиологом.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения. 25 января президент Украины Владимир Зеленский отметил свое 43-летие.

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