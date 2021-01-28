"Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять", - заявил Зеленский Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины упрекнул пятого президента Петра Порошенко в том, что тот ничего не делал для возвращения оккупированного Крыма.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуск "Крымской платформы" должны произойти с привлечением международного сообщества.

Зеленский отметил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения полуострова.

Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия.

Напомним, что саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа 2021 года. Официальный Киев предложил присоединиться к платформе, на которой будут обсуждать пути возвращения оккупированного Россией полуострова под власть Украины, Турции, Франции, Великобритании, Германии, США, Кипру и Черногории.

Как писали "Подробности", в Кремле объяснили нежелание Турции признать Крым российским.