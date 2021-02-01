Звонить в "Жди меня": Леся Никитюк заявила о родственных связях с Кардашьян [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым снимком. Так, артистка показала новое фото на своей странице в Instagram.
Еще больше многих фанатов удивила подпись к кадру. Ведь артистка, пошутив, предположила что ее отцом может быть папа Ким Кардашьян.
Фото Леся Никитюк подписала следующим образом:
Говорят в далеком 1987 году, отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким ...Как думаете звонить в "Жди Меня" 937 99 92?
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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