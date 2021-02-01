Зеленский требует ввести санкции против Никарагуа [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду ввести санкции против Никарагуа. Он внес в парламент постановление №4689.
Глава государства просит нардепов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".
Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму. В прошлом году посол Никарагуа в России без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемом "почетному консулу Никарагуа в России с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.
Документ был зарегистрирован в парламенте 1 февраля. Последний этап его прохождения - обрабатывается в комитете.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.
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