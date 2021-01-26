Группа депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, разрешающий двойное гражданство в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Один из авторов документа, народный депутат Олег Дунда утверждает, что большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести их из тени. Кроме того, вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе.

Согласно законопроекту, украинцы смогут иметь двойное гражданство, в том числе и с Россией, но в этом случае будут ограничены в правах.

"В случае признания СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) иностранного государства "страной-агрессором" гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства "страны-агрессора", - заявил Дунда на брифинге в Раде.

По словам парламентария, легализация двойного гражданства поможет государству "вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом".

По мнению авторов законопроекта, он позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, "что для них является критическим".

По приблизительным оценкам, не менее 5 млн украинцев имеют паспорта других стран. Принятие документа поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса и сделает обнародование этого факта обязательным.

"Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будут закрыты", - подчеркнули члены "Слуги народа".

В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств.

Напомним, что 30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью одному из телеканалов заявил, что "Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, выехавших и начавших новую жизнь в других странах".

При этом он подчеркнул, что, "речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с "государством-агрессором" (Рада признала таким Россию - ред.).

Ранее сообщалось, что Россия упростила получение гражданства и трудоустройство для украинцев.