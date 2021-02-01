Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли. Речь идет о спутнике "Сич 2-30 (2-1)".

Об этом вице-премьер написал на странице в Facebook.

Уруский отметил, что космический аппарат дистанционного зондирования "Сич 2-30 (2-1)" нужно запустить на орбиту к концу 2021 года. Он считает, что это реальным "при условии максимально эффективной работы".

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом", - пояснил министр.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион, стоимостью в $1 млрд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.