SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион, стоимостью в $1 млрд (видео) [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту секретный военный спутник армии США NROL-108 Об этом сообщает на сайте компании SpaceX.
Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 16:00 по киевскому времени. Примерно через 8 минут после этого SpaceX успешно вернула на Землю отработанную первую ступень ракеты-носителя, который уже четыре раза применялся при запусках.
Liftoff! pic.twitter.com/AG4rAR6qNp— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020
В SpaceX уточнили, что это уже второй запуск, который компания осуществляет для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Первый состоялся в 2017 году.
Деятельность этого ведомства, управляющего разведывательными спутниками США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.
Как сообщали "Подробности", неделю назад американская компания United Launch Alliance с помощью ракеты-носителя Delta IV отправила на орбиту секретный спутник NROL-44, созданный для Национального управления военно-космической разведки США.
В компании Илона Маска сообщили, что сегодняшний запуск стал 26-м и последним в 2020 году.
Напомним, что в ноябре SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник 3-го поколения для нужд Космических сил США.
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