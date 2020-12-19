Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту секретный военный спутник армии США NROL-108 Об этом сообщает на сайте компании SpaceX.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 16:00 по киевскому времени. Примерно через 8 минут после этого SpaceX успешно вернула на Землю отработанную первую ступень ракеты-носителя, который уже четыре раза применялся при запусках.

В SpaceX уточнили, что это уже второй запуск, который компания осуществляет для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Первый состоялся в 2017 году.

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Деятельность этого ведомства, управляющего разведывательными спутниками США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.

Как сообщали "Подробности", неделю назад американская компания United Launch Alliance с помощью ракеты-носителя Delta IV отправила на орбиту секретный спутник NROL-44, созданный для Национального управления военно-космической разведки США.

В компании Илона Маска сообщили, что сегодняшний запуск стал 26-м и последним в 2020 году.

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Напомним, что в ноябре SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник 3-го поколения для нужд Космических сил США.