Кулеба впервые поговорил с новым госсекретарем США [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Кулеба назвал это "началом нового дня в отношениях" Киева и Вашингтона.
Об этом министр написал на странице в Twitter.
По словам Кулебы, во время разговора с Блинкеном была подтверждена важность стратегического партнерства Украины и США, а также договорились сделать его более амбициозным.
"В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил он.
Ранее "Подробности" сообщали, что Дмитрий Кулеба назвал Крым "острой раной" для России. Он обратил внимание на то, что крымский вопрос снова возвращен в повестку дня как в Украине и России, так и в мире. Это очень важно. Власти России постоянно твердят о том, что крымский вопрос для них закрыт.
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