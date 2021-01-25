Украина отрежется от энергосистем России и Беларуси - Кулеба [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о целях страны в вопросе энергетики. Украина намерена отрезаться от энергосистем России и Беларуси. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украинская власть, по его словам, в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС.
"Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", - сказал он.
Ранее "Подробности" сообщали, что Дмитрий Кулеба назвал Крым "острой раной" для России. Он обратил внимание на то, что крымский вопрос снова возвращен в повестку дня как в Украине и России, так и в мире. Это очень важно. Власти России постоянно твердят о том, что крымский вопрос для них закрыт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украина на сегодня выполнила все условия для проведения следующего нормандского саммита с участием лидеров России, Германии и Франции
Учора про допомогу зверталися і самі білоруси - адже і там рекордні холоди і пікове навантаження на мережі. Подібна підтримка передбачена двосторонньою угодою про аварійну допомогу
Украина приветствует решение Соединенных Штатов Америки о введении нового пакета санкций
Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина другом
В воскресенье, 24 января, в Черкасской области в селе Бучак Каневского района случилось происшествие