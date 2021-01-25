В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о целях страны в вопросе энергетики. Украина намерена отрезаться от энергосистем России и Беларуси. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинская власть, по его словам, в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС.

"Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", - сказал он.

Ранее "Подробности" сообщали, что Дмитрий Кулеба назвал Крым "острой раной" для России. Он обратил внимание на то, что крымский вопрос снова возвращен в повестку дня как в Украине и России, так и в мире. Это очень важно. Власти России постоянно твердят о том, что крымский вопрос для них закрыт.

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