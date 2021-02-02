Во вторник, 2 февраля, Украина ввела санкции против Никарагуа. Верховная Рада одобрила проект постановления №4689, которое президент Владимир Зеленский вчера внес в парламент. "За" проголосовали 322 нардепа.

Президент просил парламент утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".

Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму.

В прошлом году посол Никарагуа в России без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемом "почетному консулу Никарагуа в России с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.