SpaceX готує перший політ у космос цивільних громадян [ Редактировать ]
Компанія SpaceX до кінця року влаштує перший політ у космос для цивільних. Участь у запуску вже оплатив американський мільярдер Джаред Айзекман - гендиректор компанії "Шіфт Фор". Він також придбав квитки для ще трьох інших учасників - їхні імена поки невідомі.
Перед польотом екіпаж пройде поглиблене навчання та тренування. На навколоземній орбіті корабель пробуде кілька днів і зрештою приземлиться біля узбережжя Флориди.
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