Компанія SpaceX до кінця року влаштує перший політ у космос для цивільних. Участь у запуску вже оплатив американський мільярдер Джаред Айзекман - гендиректор компанії "Шіфт Фор". Він також придбав квитки для ще трьох інших учасників - їхні імена поки невідомі.

Перед польотом екіпаж пройде поглиблене навчання та тренування. На навколоземній орбіті корабель пробуде кілька днів і зрештою приземлиться біля узбережжя Флориди.