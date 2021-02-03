В среду, 3 февраля, Верховная Рада Украины обязала Кабинет министров ввести электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления №4243.

Так, электронный больничный листок должен стать предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, которые выписываются задним числом.

Рада поручила Кабмину принять меры для ускорения разработки и внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты с целью внедрения Е-реестра.

КМУ поручено в случае необходимости подать в парламент законопроекты для обеспечения информационного взаимодействия электронного здравоохранения с реестром.

Правительство обязали также провести аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение Е-реестра больничных.

Министерству здравоохранения до 1 января 2021 года поручили:

разработать и утвердить свои нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения Е-реестра;

согласовать с Пенсионным фондом Украины, Фондом социального страхования и утвердить порядок выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности.

Кроме того, Минздраву, Министерству социальной политики, Национальной службе здоровья, Пенсионному фонду и ФССУ поручили обеспечить полноценное функционирование реестра до 1 января 2021 года.

Контроль за выполнением постановления возложили на комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, что украинцам, которые уходили на самоизоляции в связи с подозрением на COVID-19 государство уже оплатило больничные.

Как ранее сообщалось, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

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