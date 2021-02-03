В Украине заработает Е-реестр больничных [ Редактировать ]
В среду, 3 февраля, Верховная Рада Украины обязала Кабинет министров ввести электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления №4243.
Так, электронный больничный листок должен стать предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, которые выписываются задним числом.
Рада поручила Кабмину принять меры для ускорения разработки и внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты с целью внедрения Е-реестра.
КМУ поручено в случае необходимости подать в парламент законопроекты для обеспечения информационного взаимодействия электронного здравоохранения с реестром.
Правительство обязали также провести аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение Е-реестра больничных.
Министерству здравоохранения до 1 января 2021 года поручили:
- разработать и утвердить свои нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения Е-реестра;
- согласовать с Пенсионным фондом Украины, Фондом социального страхования и утвердить порядок выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности.
Кроме того, Минздраву, Министерству социальной политики, Национальной службе здоровья, Пенсионному фонду и ФССУ поручили обеспечить полноценное функционирование реестра до 1 января 2021 года.
Контроль за выполнением постановления возложили на комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Напомним, что украинцам, которые уходили на самоизоляции в связи с подозрением на COVID-19 государство уже оплатило больничные.
Как ранее сообщалось, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.
Читайте также, как рост тарифов повлияет на получателей субсидий. В Министерстве социальной политики заявили о том, что увеличение тарифов на коммунальные услуги приведет к увеличению субсидий, поэтому их получатели изменений в цене на тарифы не почувствуют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Около пяти тысяч аграриев вышли к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины на митинг с требованием прекратить давление на предприятия
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3987
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загальна кількість активних хворих в Україні натепер менше ніж 200 тисяч
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром - министром энергетики Украины
В четверг, 28 января, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги