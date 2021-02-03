с 1 января 2022 года надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50%/ фото: 112.ua

На территории Украины возрастет размер надбавок по уходу за детьми, имеющими различные проблемы со здоровьем, приведшие к инвалидности.

Таким образом, соответствующее решение Кабинета министров вступило в силу с 1 января 2021 года. Также в перечень входит и уход за гражданами, имеющими инвалидность с детства.

Отмечается, что с 1 января 2022 года надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50% и будет распределятся следующим образом:

Лицам с инвалидностью с детства отнесенным к подгруппе А I группы - с 75 до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

Лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы - с 50 до 100% такого минимума;

Одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15 до 75% такого минимума;

За ребенком с инвалидностью подгруппы А, - со 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

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