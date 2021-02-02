В Украине увеличили выплаты тяжелобольным детям [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла решение увеличить размер помощи тяжелобольным детям. Соответствующий законопроект №2024 был утвержден во втором чтении.
В поддержку поданного законопроекта проголосовали 345 народных избранников. В настоящее время госпомощь получает 691 ребенок.
Отмечается, что согласно принятому проекте постановления, помощь для тяжелобольных детей выплачивается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста (ранее сумма выплат составляла один прожиточный минимум). Закон, принятый в ВР вступит в силу с 1 января 2022 года.
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Ранее мы писали, что Кабмин повысил размер социальной стипендии детям-сиротам. Если сейчас стипендия для учащихся из числа детей-сирот составляют от 1180 грн (для учащихся ПТУ) до 2360 грн (для студентов ВУЗов), то по новому постановлению Кабмина суммы вырастут до 150% прожиточного минимума.
Кроме того, украинцам до 2030 года сократят размер пенсий в 1,5 раза из-за усиления демографического кризиса. в ближайшее десятилетие из-за демографического спада число наемных работников, с чьих зарплат идут отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд.
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