Зеленський зустрівся із послами "Великої сімки" та ЄС [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та ЄС. Обговорювали міжнародну співпрацю, мирне врегулювання на Донбасі та впровадження ключових реформ в Україні.
Зокрема президент поінформував про санкції, введені напередодні проти трьох українських телеканалів. Наголосив, що це не наступ на свободу слова, а обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.
Також глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади.
Володимир Зеленський, президент України:
Одна з головних реформ, про яку ми говорили і обіцяли, це реформа в принципі судової системи, правоохоронних органів в Україні. Ми починаємо вже мати перші результати, проголосували законопроект про БЕБ. Тепер ми можемо створити вже цей інструмент і проголосували в першому читанні службу безпеки України.
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